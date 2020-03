Pagos a colegios: se deben dar facilidades a los afectados económicamente

El experto en marketing, Rodrigo Fernández, analizó la situación de muchos padres que consideran injusto el pago del total de la pensión cuando no se están realizando clases y solo se está enviando información por internet.

Fernández indicó que si lo que se contrató fue estudiar de manera presencial, pero lo que se está ofreciendo es una educación virtual, entonces dijo que lo que deben preguntarse los padres de familia es si se está dispuesto a que la educación sea virtual.

Más allá de ello, indicó que la educación virtual ha tenido grandes avances tecnológicos, sin embargo, no es igual que una clase presencial. Por lo que el experto en marketing explicó que no se estaría recibiendo la educación por la que se pagó y, además, en una clase virtual no se está ofreciendo al 100% lo que se ofrece en una clase presencial, por lo que “es un reclamo justo” que los padres pidan que no se cobre el total de la pensión.

Aunque esta situación es excepcional por la pandemia que ha obligado a que las escuelas cierren, y las entidades educativas están buscando opciones para que los niños puedan seguir recibiendo educación, Fernández señaló que tampoco se puede comparar el envío de tareas por correo a una educación de calidad.

Por otro lado, el experto indicó que en los casos de aquellos padres de familia que por esta situación no pueden cumplir con el pago de la pensión, y los colegios exigen que se realice el pago, es allí que crece la desesperación.

Pero también destacó que tampoco se puede dejar de efectuar los pagos a la entidad educativa, especialmente en los casos que siguen recibiendo un sueldo, ya que es una cadena donde todos los trabajadores deben recibir una remuneración por su trabajo, “no debemos caer en el populismo de decir ‘no vamos a pagar los colegios’”, señaló Fernández.

Recomendó que lo que se debe pedir es la recuperación de horas que se están perdiendo en los colegios, mientras que en los casos de los padres de familias que han sido afectados por esta emergencia, los colegios deben revisar caso por caso y dar facilidades de pago.