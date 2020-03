Peruanos varados en México y Colombia piden vuelos humanitarios para regresar al país

Se sienten desprotegidos desde que se dictaron las primeras medidas de aislamiento. Llevan varios días estancados en hoteles o en los mismos aeropuertos sin dinero para mantenerse, por lo que solo piden a las autoridades que tomen medidas que les permita regresar al Perú.

Desde Bogotá, Colombia, un grupo de peruanos se reunió exigiendo al Gobierno que resuelva este problema, pues hay muchos que están esperando desde el 16 de marzo.

Una de las grandes preocupaciones de estas personas es que hay muchos con enfermedades crónicas que merecen atención especial pues están dentro del grupo de riesgo ante el coronavirus.

Los peruanos varados en México piden ser reubicados pues en este país no se ha declarado aislamiento obligatorio. Por otro lado, algunos señalaron que hay vuelos que salen desde México hasta el Perú, pero que no comprenden cual es el criterio para seleccionar a las personas vulnerables, pues hay muchas personas que están enfermas o que son de tercera edad que no son consignados en esos vuelos.