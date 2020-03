Solano se justifica tras ser detenido en fiesta: “lo veo hacer a un montón de gente”

El miembro del comando técnico de la Selección Peruana, Nolberto Solano, fue detenido la noche del jueves, junto al exjugador Pablo Zegarra, en una fiesta organizada por una vecina en La Molina, sin respetar el aislamiento social obligatorio.

El jugador fue liberado posteriormente y justificó su acción diciendo que no es el único y mucha gente hace lo mismo. "Lo que he hecho, no está bien, pero no me vengan a hacer ver como todo lo malo del país. Solo porque una señora chismosea. (...) Estoy en una casa que no es mi casa. Lo veo hacer a un montón de gente vecina al lado", señaló a RPP.

Además, más adelante, señaló que solo las personas infectadas no pueden reunirse. “¿Maestro, sabes quién no lo puede hacer? Gente que está infectada”, aseveró al medio local.

Luego minimizó la situación y acusó de estar “agrandando” esta situación de emergencia sanitaria. "Entiendo de todo lo que se está hablando de la protección. Yo creo que lo están agrandando más de lo que es la situación”, señaló en entrevista al mencionado medio local.

Cabe destacar que, al ser detenido el exfutbolista negó en un primer momento que haya sido una fiesta. Luego, los exfutbolistas fueron trasladados a la comisaría de Santa Felicia en La Molina, pero algunas horas después fueron puestos en libertad.