Santa Anita: exsereno que denunció agresión abofeteo primero a su excompañero

Un exsupervisor de serenos de Santa Anita denunció que fue agredido por sus excompañeros de trabajo. Sin embargo, un video revela que el hombre primero le dio una bofetada al jefe de serenazgo.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa que Juan Pablo Mamani Llauca se acerca hasta el jefe de los serenos Luis Alberto Mello Pario y le propina un contundente golpe en el rostro.

Ante ello, el grupo de serenos que estaban en formación en el frontis del municipio salen a detener al hombre. “El señor me llama, he salido de donde estaba me he acercado a él y sin mediar palabras me ha dado un golpe en el pómulo”, dijo Mello.

La gresca se habría originado porque Mamani acusó a Mello de esparcir el rumor de que este había robado combustible de los patrulleros cuando trabajaba en la policía. Mello también enseñó publicaciones en las que el hombre lo amenaza.