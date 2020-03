Coronavirus en Perú: ¿si lavarse las manos es vital, cómo enfrentar al virus sin agua?

En todo el territorio nacional hay un aproximado de 8 millones de personas que no cuentan con acceso al agua potable, para estas personas combatir el coronavirus se les complica aún más.

Buenos Días Perú llegó hasta el asentamiento el Paraíso, la cuarta zona en Collique, y constató que lo vecinos deben organizarse para almacenar la poca agua que llega hasta el lugar. Dicen que el llenado de cada tanque cuesta aproximadamente 50 soles. “Increíble que nos digan para lavarnos las manos y no tenemos agua no”, señala una vecina. “Nos dicen que tenemos que lavarnos las manos en todo momento, cuando a nosotros nos cuesta mucho dinero traer un cilindro de agua. Nos cuesta un ojo de la cara”, añade.

El asentamiento humano Domingo de Ramos, allí también se vive cada día como se puede sin la presencia de agua potable. Los vecinos de este lugar deben usar tanques para tener acceso al agua. “Estamos pagando el agua más cara de Lima”, dice un vecino. Una situación similar se vive en los asentamientos humanos de Tahuantinsuyo e Independencia.

Y a estas personas no solo se les complica la situación por pagar diariamente entre 50 y 80 soles por tener acceso al agua, sino que además de la pandemia del coronavirus se les suma el dengue.



Además, otro factor a tener en cuenta es que en estos sectores donde una gran familia comparte agua de un mismo balde, entonces el agua no discurre, no arrastra los gérmenes y termina siendo mucho peor, señala el doctor Almerí.

Por ello, urge que estas personas tengan apoyo de las autoridades, pues sufren una deficiencia de gestión pública que debe ser observada lo más pronto posible, más aún ante el avance del coronavirus en nuestro país.