Revelan por primera vez rostro de sicario que empezó a delinquir a los 7 años

Cristopher Giuseppe Alberto Fiestas Atoche, implicado en casos de sicariato, robo, lesiones por armas de fuego, entre otros, era hasta el 31 de diciembre solo un infractor ante la Ley y no se podía mostrar su rostro en los medios de comunicación. Tras cumplir 18 años de edad, la Policía Nacional reveló la identidad de este peligroso hampón.

Imágenes muestran cómo alias “Giuseppi” enseñaba orgulloso a los 15 años de edad su juguete preferido, una pistola de 45 milímetros repleta de balas para, según la policía, matar por encargo.

Has estado recluido en Maranguita y es integrante de “Los malditos de la Siberia”, grupo criminal al que pertenece desde los 7 años y cuyos integrantes casi todos son menores de edad.

No hay sesión fotográfica que ‘Giuseppi’ no muestre alguna arma de fuego e incluso ya está traspasando sus conocimientos a su sobrino de tan solo 4 añitos, la idea en ese mundo es tener sicarios más joven, saben que a esa edad no podrán pasar mucho tiempo recluidos en un reformatorio.