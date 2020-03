Ate: vándalos irrumpieron en el Estadio Monumental para robar documentos

Alrededor de 20 sujetos llegaron hasta el Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate e irrumpieron las oficinas administrativas del club Universitario de Deportes.

“Sujetos presuntamente armados habían ingresado a las instalaciones del Monumental haciendo uso de la fuerza, de la violencia. Todas las oficinas se encuentran con las puertas violentadas y dentro de las oficinas hemos podido advertir que se encuentran archivos tirados en el suelo. No podemos dimensionar qué documentos se han extraviado”, detalló Franco Velasco, abogado de la ‘U’.

Además, la defensa legal del club presume que Carlos Moreno, el próximo administrador concursal de la institución está detrás de este acto violento.

“La Policía detuvo a 27 sujetos entre los cuales se encontraban tres funcionarios, directivos o profesionales bajo el mando de Carlos Moreno. Supuestamente en pleno ejercicio, lo cual no es cierto, el acta, la junta de acreedores no se encuentra aún certificada por Indecopi (…), no puede entrar a la 1 de la mañana con 27 o 24 delincuentes a violentar las instalaciones que supuestamente administra”, señaló.

En tanto, un equipo de Panamericana Televisión intentó comunicarse con Moreno para obtener su versión de los hechos, sin embargo, no se concretó dicha comunicación.