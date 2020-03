Tragedia en Chorrillos: niña de dos años muere en medio de balacera

Una niña de dos años murió la noche del último miércoles tras caerle una bala perdida durante una balacera. El hecho ocurrió en el asentamiento humano San Juan de la Libertad, en el distrito de Chorrillos.

La niña había acudido con su madre a una veterinaria para ver a su mascota operada cuando se desató la balacera. Uno de los impactos de bala le cayó en la cabeza a la menor y fue trasladada a EsSalud de Chorrillos, donde falleció “por falta de atención”.

El responsable de la muerte de la niña sería Gustavo Avendaño Fajardo, quien acosaba constantemente a su expareja. El hombre lanzó una piedra a la vivienda de la mujer y luego inició un tiroteo cuyo disparó cayó sobre la menor de dos años.

La mujer acosada de nombre Yesenia, señaló que denunció tres veces a su expareja en la comisaría y varias veces no la aceptaron. Ella indicó que en la Gobernación no aceptaron la denuncia porque no tenían la dirección del sujeto.