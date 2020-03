Abuela materna de Camila arremete contra su hija y pide custodia de su otra nieta

Marilú Santiago, abuela materna de la pequeña de 4 años de edad que fue hallada sin vida en Independencia, pidió quedarse a cargo de su otra nieta de 2 años de edad tras considerar que su hija Mirella Huamán fue la responsable de su muerte.

“Es descuido de mi hija, yo quisiera que la castiguen. Yo también las he criado a ellas sola, yo no he buscado marido hasta hoy. Varias veces me han comentado (que dejaba sola a sus hijas) hasta hoy”, señaló afectada.

Además cuestionó que su hija se haya ido a la fiesta y luego a un hostal en vez de cuidar de sus pequeñas. “Ella se ha ido a tomar, paraba con un hombre de aquí y después de la fiesta se ha desaparecido y ha llegado a las 9 ya cuando mi nieta estaba muerta”, lamentó.

Finalmente exigió que se investigue a la actual pareja de Mirella, Christian Neyra, debido a que la pequeña Camila había contado a sus familiares que él le había besado en la boca, versión que fue negada por la madre de la fallecida.