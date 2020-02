Facchin: Policía me dijo “usted es venezolana y todos los venezolanos son delincuentes”

En una entrevista con Buenos Días Perú, la activista venezolana, Paulina Facchin, narró cómo ocurrieron los hechos sobre la presunta discriminación que recibió de un efectivo de la Policía en Miraflores.

Facchin señaló que repentinamente un suboficial de la Policía, apellidado Pantoja, la detuvo mientras conducía su vehículo. Aparentaba ser una intervención regular, sin embargo, el oficial justificó la intervención diciendo: “usted es venezolana, y los venezolanos son delincuentes”, indicó.

De acuerdo a la activista, el suboficial volvió a repetir las mismas palabras cuando ella le pidió explicaciones nuevamente: “Todos los venezolanos son delincuentes y tienen requisitoria, además usted está en un auto que estoy seguro que se robó”.

Paulina Facchin manifestó que ante la arbitrariedad cometida por el Policía, ella empezó a grabarlo con su celular, en ese momento el oficial dejó de cometer más actos xenófobos.

Reveló también que las comisarías, en algunos casos, no aceptan recibir denuncias. Por otro lado, dijo que tiene varias denuncias que no tienen respuesta aún. Señaló que en esta oportunidad decidió hacerla pública porque “lamentablemente, lo que no se hace público parece que no pasara”, dijo. Añadió que lo que se suele hacer público sobre los venezolanos no siempre son temas positivos y se prefiere destacar las cosas “malas” que hacen algunos venezolanos.

Finalmente, indicó que el Policía nunca se identificó ni se disculpó por lo que hizo. Facchin dijo que supo que el suboficial se apellidaba Pantoja por la identificación que se ve en su uniforme, pero él nunca le dio sus nombres.