Familia de mujer que murió ahogada en piscina responsabiliza al club

Un paseo familiar acabó en tragedia. Una mujer de 44 años perdió la vida al ahogarse en una de las piscinas del club Kan Kun, ubicado en la avenida Defensores del Morro en Villa El Salvador.

Los familiares de Sara Tirados Puertas responsabilizaron al personal salvavidas que no habría actuado con rapidez y que además no habrían estado supervisando a los bañistas. También denunciaron que la mujer perdió la vida debido a que el establecimiento no contaba con personal capacitado para brindar primeros auxilios.

Por su parte, la gerencia del club Kan Kun responsabilizó a la familia por no haber estado al pendiente de la mujer, debido a que es una persona con habilidades especiales. Al lugar llegó personal de fiscalización y la Policía para iniciar las investigaciones.