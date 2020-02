Verona: "Sunat devolverá el primer mes, aproximadamente, a 220 mil personas”

La declaración de impuestos es una responsabilidad y una obligación que todos los peruanos tenemos con la Sunat. A fines de marzo se vencen los plazos para realizar nuestra declaración, y a fin de entender un poco más del tema José Verona, tributarista, explicará la mejor y más sencilla manera de hacerlo.

Verona indicó que todas las personas naturales tienen que declarar impuestos, así se tenga un sol a favor o uno en contra. “Si la declaración de una persona no es 0.0, es decir, si yo trabajé para una empresa y gané 2 mil soles, y veo que no tengo ni que pagarle a Sunat ni que esta entidad me tenga que devolver algún dinero, entonces no se tiene que hacer declaración”.

En el caso de las personas que son independientes, y que superan un ingreso de 3 mil soles, entonces se les hace una retención del 8%, estas personas necesariamente deberán hacer su declaración de impuestos. En el caso de las dependientes que están en planilla, esta acción la realiza el empleador.

En el caso de aquellas personas dependientes o independientes que han pedido boleta de venta electrónica con el DNI, o que han entregado un recibo por honorarios por cualquier servicio, generan una deducción a favor. La diferencia será que en el caso de la boleta de ventas electrónica se dará un 15% y por el recibo por honorarios será del 30%.

Añadió que ahora presentar la declaración jurada se ha convertido en una acción sumamente sencilla. Si el trabajador está en planilla, esa devolución va automáticamente a la cuenta donde paga la empresa para la cual trabaja. En el caso de las personas que no están en planilla, hay métodos alternativos como el pago electrónico.

Verona señaló que Sunat, aproximadamente, en los primeros 30 días va a devolver a 220 mil personas. Indicó que es importante que los trabajadores hagan su declaración de impuestos, pues de acuerdo a cifras, el 2019 se devolvieron 500 millones de soles menos a los usuarios, respecto al 2018.