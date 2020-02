Dueña de “La Panka”: “gerente sigue humillando a la familia al decir que editan videos y mienten”.

En una entrevista para Buenos Días Perú, la propietaria de la marca ‘La Panka’, Dennise Nossar, explicó la historia de este local, así cómo la relación que tuvo con el gerente del local de la Costa Verde, Jorge Mendoza Ríos, quien fue denunciado por actos discriminatorios contra dos personas con discapacidad, y quien además fue su exmarido.

Cuando eran aún esposos, ambos emprendieron ‘La Panka’ con un local pequeño en la avenida Villarán. “Yo formulaba cada receta, me levantaba a las 5 de la mañana, aderezaba los corazones yo misma, y salíamos a vender recién a las siete de la noche”, contó Denisse

La propietaria comentó que ellos se casaron por separación de bienes y cuatro años después registró la marca a su nombre, por mutuo acuerdo, para que sea de ella y sus hijos. Luego la marca fue creciendo y se fueron franquiciando locales.

En el 2016 la pareja se separó y se acordó que Mendoza Ríos tenga las acciones del local de la Costa Verde. Denisse señaló que ella es la dueña de la marca y es titular del concepto y las recetas, algo que también su exesposo reconoció.

Contó también que Jorge Mendoza Ríos tiene denuncias por violencia familiar. Además, señaló que su expareja tiene algunas actitudes así, como la mostrada con la familia agraviada. “He estado casada con él 17 años. Yo le creo inmediatamente a la familia, la conozco, me visitan a mi local de Villarán. Los recibo, los escucho, miro los videos y efectivamente reconozco el comportamiento y, no puedo mentir, sé de qué persona me están hablando”.

Nossar añadió que para ella Mendoza Ríos “sigue humillando a la familia diciendo que editan videos y mienten”. Tras este incidente, Denisse señaló que se realizaron acciones legales, la primera fue enviarle una carta notarial a la empresa ‘Caseritos SAC’, que es la razón social que funciona en ‘La Panka’ de Costa Verde, para que deje de usar el logo y los signos distintivos porque afecta mucho la imagen de la marca.

Dijo también que los socios han determinado que van a separar a Jorge Mendoza Ríos de la empresa, “lo cual me parece correcto porque no se puede discriminar a ningún cliente. El acto discriminatorio se da desde que coloca su auto en la rampa para personas con discapacidad”.

La dueña de la marca, Denisse Nossar, manifestó que han vuelto a esta familia en miembros vitalicios de ‘La Panka’, “ha habido un acto de obstaculizarles el acceso y de decirles ‘si no te gusta, retírate’. Para mí eso es botarlos, es discriminación”, indicó.