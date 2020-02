Trabajadores de cuarta y quinta categoría ya podrán solicitar devolución de impuestos

Desde este lunes 17, los trabajadores de cuarta y quinta categoría ya están habilitados para realizar su declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 2019, con la que podrán determinar si tienen un saldo a favor o una deuda con la Sunat.

“Aquella persona que solo emite recibo por honorarios y tenga un saldo a su favor, tiene que presentar la declaración o si esta persona emitiendo recibo por honorarios, y tiene un saldo a favor del fisco, algo para pagar a Sunat, también está obligado a presentar una declaración jurada para el Impuesto a la Renta”, detalló Noelina Meza Collazos, funcionaria de la Sunat.

Otro caso es, “si trabaja en planilla, y a la vez emite recibo por honorarios, tienes dos ingresos y tiene un saldo a su favor para que le devuelvan o tiene algo qué pagar a Sunat, también está obligado a presentar la declaración jurada”, explicó la funcionaria.

Si es un trabajador en planilla, existen dos opciones: la primera, que sí presente la declaración siempre que exista el siguiente gasto deducible. “Si trabaja en planilla y, a parte, ha alquilado todo el año, por ejemplo, un inmueble, entonces tendrá un gasto deducible por ese alquiler. En ese caso se debe presentar la declaración jurada”, manifestó Meza Collazos.

En el caso que no se haya alquilado un inmueble, no tendrá que realizar el informe anual, pues la Sunat lo realizará de manera automática. “Si usted está en planilla, pero tiene gastos deducibles por restaurantes, bares y hoteles, por trabajos independientes, por ejemplo si fue a un odontólogo, o contrató a un gasfitero, que emiten recibos por honorarios, también se pueden deducir. En ese caso, si tiene un saldo a su favor no está obligado a presentar la declaración jurada anual, allí Sunat hará la devolución de oficio desde el 13 de abril”, indicó la funcionaria de la Sunat.

Para realizar esta devolución tendrá que colocar el número de cuenta interbancaria en la página web de la Sunat o en la aplicación App Personas a través de su celular. De no presentarse el informe anual podría ser multado, y si tiene una deuda con la Sunat y no la cancela, esta podría crecer por los intereses.