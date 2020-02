San Borja: implementan buses gratuitos para evitar colectivos informales

Buscan erradicar la informalidad. La Municipalidad de San Borja ha puesto en marcha su plan piloto “Muévete seguro” y ha puesto a disposición buses gratuitos para evitar los colectivos informales.

Los usuarios se veían obligados a tomar estos colectivos ya que no había vehículos que los lleven por toda la avenida San Borja Sur. De esta forma ahora podrán dirigirse directamente hasta los distritos de Surco y San Isidro.

Lady Valverde, secretaria general de la municipalidad de San Borja, indicó que estos buses son totalmente seguros y pasarán cada cinco minutos para llevar gratis a los vecinos como a personas de otros distritos.

Estos vehículos circularán durante las horas punta (6:00 a.m a 9:00 a.m. y desde las 5:00 p.m) y no se retirarán los paraderos establecidos. En tanto, los usuarios se mostraron conformes con los buses ya que podrán llegar a sus destinos de manera directa.