¡Insólito! Delincuente se baja pantalones para demostrar su inocencia durante intervención

De manera inesperada, un sujeto que era intervenido por la policía empezó a bajarse los pantalones frente a los efectivos, en Surco, asegurando su inocencia. “Jefe, revísenos, no tenemos nada”.

El sujeto se bajó los pantalones como una medida desesperada, y aseguraba al personal municipal que no había hecho nada, mucho menos tener drogas en su poder. Ante su desesperación por no ser detenido, el sujeto no solo se bajó el pantalón, sino que intentó hacer los mismo con su compañero.

“No tenemos nada. No piense que somos rateros nosotros. No tenemos nada, jefe”, vociferaba el sujeto, quien buscó quitarle la correa a su cómplice para bajarle el pantalón, pero este se negó. Según el el efectivo del municipio de Surco, la razón para no hacerlo fue que este sujeto tenía doble pantalón, “una modalidad utilizada por delincuentes que asaltan y se sacan el pantalón para cambiar características”.

Además, los efectivos encontraron que la moto tenía una placa ilegible. Ambos jóvenes fueron llevados a la comisaría de Sagitario, donde se les halló que tenían antecedentes por el delito de robo agravado y tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización.