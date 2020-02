Motorista atropellado por joven: “no importa lo que haya hecho, mi papá me va ayudar”

Un hombre que conducía una motocicleta fue atropellado por un conductor de un automóvil. El accidente ocurrió en la Panamericana Sur, a la altura de la puerta central del hipódromo de Monterrico, Surco.

El presunto autor es Sebastián Triveño, quien conducía un auto marca Audi y, según testigos, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El agraviado, Edmar Dávila Soto, quedó postrado en una cama. Señaló que el conductor del Audi estaba drogado y borracho, además que no quería bajarse del auto.

Dávila Soto deberá quedarse hospitalizado en el nosocomio Casimiro Ulloa, por lo que no podrá continuar sus estudios en la universidad. Los familiares del agraviado señalaron que el agresor no quiso auxiliarlo, además mostró un comportamiento negativo ante el accidente, pues según Edmar Dávila el conductor del Audi manifestó que “si quiere vayamos a juicio, no importa lo que haya hecho, mi papá me va ayudar”.

Según el examen de la Policía Nacional a Sebastián Triveño arrojó cero gramos de alcohol, resultado que la familia pone en tela de juicio. “Al joven que ocasionó el accidente lo han tenido que traer enmarrocado porque estaba ebrio, y en el dosaje etílico sale que no tiene nada”, señaló la adre del agraviado.