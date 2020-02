Niños aislados con bacterias multirresistentes: “están colonizados pero no enfermos”

Las llamadas bacterias resistentes han cobrado atención estos días por ocho casos de niños presuntamente infectados con este mal, y que habría sido encontrado en el hospital Cayetano Heredia. Al respecto, el doctor Eduardo Gotuzzo, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la UPCH, explicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la aparición de bacterias más resistentes a los antibióticos y que el desarrollo de nuevos antibióticos no han podido ir a la par de ese nivel de resistencia.

Indicó que este tipo de bacterias o KPC, ocurren en todo el mundo y el Perú es uno de los últimos países de América Latina que ha empezado a sufrir por este organismo. El especialista también precisó que lo que se hace en este caso es una “vigilancia epidemiológica”, que consiste en realizar un examen rectal a todas las personas que están internadas en el hospital, una vez por semana.

Es por estos análisis que se pudo encontrar que ocho niños están colonizados con esta bacteria pero no enfermos, es decir “tienen el microbio pero no están enfermos de esa situación”, precisó el médico, pero no descartó que los pequeños puedan enfermarse de esta bacteria aunque el riesgo es menor, razón por la que están en vigilancia y se le aísla.

Dijo que en el hospital Cayetano Heredia se empezó a realizar estos exámenes continuos desde hace dos años, porque se detectó que habían estas bacterias en los grupos de urología, pues allí se usan muchos antibióticos, entonces era necesario establecer vigilancia epidemiológica en las diversas áreas.

El doctor Gotuzzo indicó que la resistencia que han desarrollado estas bacterias sería por la automedicación que hacen algunas personas; por otro lado, dijo que los médicos deben ser “muy cautos” al momento de dar antibióticos cuando la enfermedad no lo requiere, por ejemplo en las infecciones virales.

Explicó que el objetivo de la OMS es reducir la resistencia bacteriana con el uso adecuado y racional de los antibióticos, por lo que el hospital Cayetano Heredia realiza esta vigilancia, sin la cual nadie se habría enterado de la existencia de esta bacteria.