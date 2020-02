Cadáver hallado en Chorrillos: habría sido 'pepeado' y arrojado en acequia

El cadáver de un hombre fue hallado la mañana del último domingo en un canal de regadío ubicado en el distrito de Chorrillos. La víctima no tenía documentos pero se sospecha que habría sido pepeado.

Serenos del distrito de Chorrillos encontraron el cadáver al promediar las 7:30 a.m. La víctima no tenía zapatillas. Según indicaron los vecinos, no sería la primera vez que una personas es dopada y arrojada en la acequia.

“Arrojan a las personas muertas al río y no es la primera vez, ya continuamente lo han estado haciendo”, señaló un vecino. Asimismo, en este canal de regadío algunos ciudadanos lavan sus prendas.

Al lugar llegaron agentes de la comisaría de Mateo Pumacahua y peritos de criminalística para las diligencias respectivas. Cabe resaltar, la zona se ha convertido en escenario de crímenes debido a la falta de alumbrado público.