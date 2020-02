Forsyth sobre AATE: por su demora no se construyeron piscinas para el verano

Los trabajos para la Línea 2 del Metro de Lima ya se están avanzando, pero para su construcción se han destruido lo que serían dos piscinas del complejo deportivo San Cosme.

La Municipalidad de La Victoria se encuentra preocupada ante esta situación pues la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) se ha demorado más de ocho meses para entregar el expediente técnico de hacia dónde se reubicarían las piscinas destruidas. Ahora, la municipalidad teme que ante la gran demora demostrada por AATE para la entrega del informe técnico, tarden aún más para reconstruir esas piscinas y ponerlas en funcionamiento.

Según el alcalde de La Victoria, George Forsyth, el complejo San Cosme estaba antes en manos de la mafia, por lo que el municipio decidió recuperar esta zona para la recreación de la comunidad, incluyendo diversos talleres como voley, fútbol, ajedrez, basquet, pin pon, box, entre otros. Sin embargo, lo que no pueden ofrecer es el servicio de piscina por la construcción que AATE sigue realizando.

Señaló que AATE emitió un comunicado engañoso donde aseguran que las piscinas estaban en estado de abandono, pero Forsyth desmintió lo dicho por la Autoridad del Tren Eléctrico y explicó que no se habían realizado avances en la construcción ya que les habían informado que las piscinas iban a ser destruidas.

Forsyth dijo que AATE entregó el expediente técnico hace cinco días, después de nueve meses, “un expediente técnico solo para mover una piscina”, indicó. “Si en mayo hubieran hecho un expediente técnico normal, que lo entregan en uno o dos meses, ya las piscinas estarían para ahora en verano”.

El alcalde victoriano dijo estar de acuerdo con el desarrollo pues “Lima lo necesita”, pero que no entiende cómo “una autoridad que se encarga de toda una Línea 2 se demora nueve meses para elaborar un expediente para mover una piscina”, pues eso ha afectado a toda una comunidad.

En tanto, respecto a información que asegura que Forsyth expresó “venezolanos lárguense”, el alcalde de La Victoria aseguró no haber dicho esas palabras. “Este no es un tema de xenofobia, porque a mi no me importa si es un ruso, japonés, venezolano o peruano, acá van a venir a respetar a la autoridad. Lo que es cierto es que han mandado a diez personas de nuestros fiscalizadores a la clínica, lamentablemente, en este caso, sí han sido venezolanos”, explicó.