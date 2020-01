SJL: trabajadores del Corredor Morado protestan por falta de pago

En San Antonio Jicamarca, Huarochiri, un grupo de trabajadores del Consorcio Expreso Próceres Internacional del Corredor Morado, se encuentran en protesta pues desde hace dos meses no reciben su pago.

El Corredor Morado cubre la ruta desde San Juan de Lurigancho hasta San Isidro. Según uno de los trabajadores, el Consorcio Expreso Próceres Internacional les comunicó que no contaban con el combustible necesario para abastecer a todos los buses del Corredor Morado para que puedan circular.

Algunos de los trabajadores pidió al gerente general de este consorcio, Benjamin Bravo, que se pronuncie sobre esta situación, pues muchos de ellos vienen en marcha desde hace dos semanas.

Además, manifestaron que esta paralización solo perjudica a la población pues hay más conductores informales, por lo que también piden al alcalde Jorge Muñoz para que se tomen cartas en el asunto.

Indicaron que solo tres consorcios, de los cuatro que hay en el Corredor Morado, están circulando. Ademas, que los servicios que debería cubrir el Consorcio Expreso Próceres Internacional, Protransporte se lo da a otros consorcios, por lo que la gente está varada entre 10 a 30 minutos en los paraderos, generando que otros conductores tengan que sobre exigirse para atender a los usuarios que están siendo perjudicados por esta situación.

A pesar que fueron a hablar con representantes de Protransporte, los trabajadores dijeron que no encontraron soluciones y más bien les respondieron que solo ven la operatividad de los buses más no del personal del Consorcio.

Otro dilema que aqueja a estos conductores es que no pueden presentarse a otras empresas, pues ellos aún están inscritos en el Consorcio Expreso Próceres Internacional y si no son dados de baja, no podrán presentarse a otro trabajo; sin embargo, ni siquiera pueden pedir a la empresa que les den de baja, pues en su local no hay nadie que los atienda y mantienen sus puertas cerradas.