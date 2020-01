Villa El Salvador: roban minivan y extorsionan al dueño pidiendo S/.10 mil

Las cámaras de seguridad de una vivienda captaron el momento en que un sujeto se robó una minivan valorizada en 50 mil soles. Luego de eso, inició un proceso de extorsión a quien es el dueño del vehículo, pidiendo una suma de 10 mil soles.

Todo ocurrió el 26 de enero, en el cruce de las avenidas El Sol con la avenida Central, en Villa El Salvador​. El agraviado denunció que desde entonces no deja de recibir llamadas de los extorsionadores quienes le ofrecen devolverle el vehículo a cambio que abone 10 mil soles. “He recibido más de 20 llamadas pidiéndome una suma de dinero de 10.000 soles. Yo hasta el momento no he aceptado”, manifestó el agraviado.

La minivan era la herramienta de trabajo de este hombre quien ahora pide apoyo a las autoridades. Si usted reconoce al sujeto que fue registrado por las cámaras de videovigilancia, no dude en denunciarlo a la policía.