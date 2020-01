Municipalidad de Lima aumenta 40 motos para patrullaje integrado

Para realizar un patrullaje integrado entre serenazgo y la Policía y lograr una mayor efectividad en la captura de delincuentes, la Municipalidad de Lima puso a disposición de los agentes policiales 40 motocicletas.

“El serenazgo es una fuerza civil que no porta armas, no puede hacer detenciones, no puede hacer investigación policial o criminal. Entonces, si nosotros compartimos roles nos fortalecemos, esa posibilidad de ser más fuertes nos va ayudar a combatir mejor la delincuencia”, señaló el burgomaestre de Lima.

Cada vehículo llevará a un policía y a un sereno, ambos podrán llegar a menor tiempo a cualquier punto donde se reporte alguna incidencia dentro del Cercado de Lima. Pero, según señaló Muñoz, esta es solo una de las estrategias para implementar junto a la policía con el objetivo de reducir los índices delictivos.

“Hemos estado conversando con el General la posibilidad de hacer un trabajo con cámaras para poder identificar rostros, cámaras que lanzan información con temas biométricos”, indicó Jorge Muñoz, quien además instó a los demás alcaldes a unirse en la lucha contra la delincuencia.