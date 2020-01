Morán defendió brigada contra criminales venezolanos: “Nuestro blanco son delincuentes, no los migrantes”

El ministro del Interior, Carlos Morán, supervisó la expulsión de 131 ciudadanos venezolanos, la mayoría de ellos implicado en el caso del ‘Hotel Rojo’ de Punta Negra, donde se desarticuló una banda criminal que estaría implicada en varios delitos, entre ellos el asesinato en McDonald’s Risso.

Entre los expulsados también se encuentran personas intervenidas en operativos en Huancayo. De los intervenidos en Punta Negra, serán expulsados 102 venezolanos. El ministro Morán defendió la brigada especial para combatir la delincuencia venezolana.

“Esta personas (…) no son honorables. No son migrantes que han venido a labrarse un futuro mejor en nuestro país. Por eso el Gobierno está impulsando esta política de expulsar a estos malos venezolanos (...) nuestro blanco son los delincuentes, no los migrantes venezolanos”.

El titular también expresó su “extrañeza” a las críticas “que hemos recibido por conformar una brigada especial para enfrentar focalizadamente una modalidad delictiva que ha llegado a nuestro país. Me extraña más que esto venga de ex jefes de la Policía y de ex ministros”.