Mujer agredida por pareja en Surco: “Era una persona manipuladora y siempre me maltrataba”

Terrible agresión. Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un ciudadano venezolano protagonizó una salvaje agresión contra su pareja en una calle del distrito de Santiago de Surco.

Doris Silvia de la Cruz Arenas fue agredida salvajemente por su pareja, un ciudadano venezolano identificado como Edison Jesús Romero Montiel de 35 años. El sujeto fue detenido y la Fiscalía ya abrió una investigación en su contra.

Un equipo de Buenos Días Perú conversó con Doris quien contó que conoció al sujeto a través de una aplicación de Facebook. Asimismo, indicó que la habría agredido porque no encontraba sus cigarrillos electrónicos.

Del mismo modo mencionó que el sujeto la maltrataba física y psicológicamente. “Era una persona demasiado manipuladora y siempre me maltrataba con sus palabras hirientes. Me decía que estaba loca, no sabía nada, sin conocimientos y patética”, dijo.