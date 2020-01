Taxista acusado de dopar a pasajera: “No me voy a esconder, no he hecho nada malo”

Graves acusaciones. Hace dos días una joven denunció que había sido presuntamente dopada cuando viajaba usando un servicio de taxi por aplicativo, además dijo que el chofer la había abandonado en la cuadra 11 del jirón Augusto Wiesse, en el distrito de Surco.

El conductor de Beat es Jhon Martínez y negó rotundamente esta acusación. El hombre, conmocionado por la denuncia, declaró para Buenos Días Perú y detalló su versión de los hechos.

Martínez indicó que su vehículo es de uso particular, incluso mencionó que transporta a su familia con este, por lo que negó usar algún producto químico ni que oliera de ninguna forma en particular.

Asimismo, argumentó que no abandonó a la pasajera, sino que, según el sistema de Beat, ya habían llegado al final de la carrera por lo que se lo comunicó a la joven y ella dijo “Okey, gracias”.

“No me escondo, estoy dando la cara, aquí está mi carro”, sostuvo Martínez, "No he hecho nada malo". Por el momento, él ha sido bloqueado por la empresa de taxis hasta que se esclarezcan los hechos.