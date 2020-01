Rímac: realizan actividad para poder refaccionar iglesia tras robo

Tras el robo sacrílego ocurrido en la parroquia San Juan Bautista de Amancaes, en el Rímac, donde un sujeto forzó una alcancía para robar las limosnas recaudadas durante todo el 2019, el padre Emerson envió un mensaje de perdón a esta persona y le pidió devolver el dinero.

A través de las cámaras de Buenos Días Perú, el religioso señaló que aún no se ha ubicado al sujeto que parece en los videos. “Tenemos por las cámaras, el rostro, pero no sabemos quién es”. Pese a que se se presentó la denuncia un día después del hecho (5 de enero) aún no tienen respuesta, contó.

La iglesia de encuentra en una zona peligrosa del distrito, por lo que el párroco aseguró que ha sido asaltado en otras oportunidades así como los feligreses en las inmediaciones. El padre Emerson espera poder cumplir su sueño y refaccionar esta antigua iglesia.

Ahora la comunidad se encuentra recaudando fondos a través de una actividad este domingo 19 e invocó a la solidaridad del público. Para mayor información, comuníquese al 927 992 001.