Joven acosada en San Borja: Esperan que me hagan daño para que recién me puedan ayudar

Romina Victorero Quiroz ha visto perturbada su tranquilidad desde hace dos meses luego que Moisés Munayco Castilla, un sujeto de 49 años la acosa a diario en su centro de trabajo en San Borja. La joven ha pedido ayuda a las autoridades pero poco hacen por ella.

Un equipo de Buenos Días Perú conversó con Romina, quien se encuentra asustada por el acoso constante del sujeto. Ella señala que las autoridades no le prestan ayuda y esperan que le hagan daño para recién ver su caso.

“Nadie hace nada porque te minimizan, dicen “Ya hay lesiones” y como no me hizo nada porque no lo deje entrar (a su trabajo). Entonces la próxima lo dejó entrar para que me haga algo y recién me puedan ayudar”, dijo entre lágrimas.

La joven indica que los agentes PNP de la comisaría de San Borja no le prestaron ayuda pues a pesar de tener las grabaciones, le pidieron que regrese al día siguiente pero el efectivo que la citó no se encontraba en la dependencia policial.

Entre lágrimas, Romina pide ayuda a las autoridades pues se encuentra intranquila y temerosa de este sujeto. “No minimicen lo que me sucede y esperen que me hagan daño para hacer algo”, reiteró.