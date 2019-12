Metropolitano: así será la atención este 31 de diciembre y 1 de enero

Se acaba el año y muchos festejan, pero muchas otras personas tendrán que continuar con sus actividades laborales este 31 de diciembre. Por ello, el Metropolitano brindará su servicio en horarios especiales en estas fechas.

El gerente general de Protransporte, Daniel Figueroa, señaló que este martes los servicios expresos atenderán de manera regular, y los servicios regulares, A, B, C y D, por su parte, lo harán desde las 5 AM hasta las 11 PM.

De otro lado, este 1 de enero no funcionarán los servicios expresos del 1 al 9, así como el servicio Super Expreso Norte y Super Expreso, aunque sí funcionarán de manera regular los servicios A, B, C, y D. El horario de atención será de 5 AM a 10 PM.