Minsa intensifica acciones de inspección en playas de Lima

Las gran mayoría de las playas en Lima son consideradas no saludables para bañistas. El Ministerio de Salud (Minsa) continúa, semana a semana, supervisando el estado de las playas del país y las califica basándose en tres criterios: calidad de agua, limpieza de playa y servicios higiénicos habilitados.

Para llegar a una calificación de buena u óptima se necesitan tres requisitos indispensables: La limpieza de la playa, la calidad microbiológica y la presencia de servicios higiénicos en el lugar.

Este 28 de diciembre, el Minsa realizará una jornada informativa en la playa Agua Dulce con el objetivo de informar a la población asistente en temas relacionados al cuidado de las playas, riesgos a la salud y uso del aplicativo Verano Saludable.

Cabe mencionar que, Verano Saludable es una plataforma que ha habilitado el Minsa para dar información exacta a los bañistas sobre cuáles son las playas aptas para ellos en todo el litoral. Esta app se encuentra disponible en Play Store y App Store.

Finalmente, es importante señalar que cuidar nuestras playas es un trabajo en equipo, es tarea de todos. Por ello, Mirtha Trujillo, directora general de Digesa, recomendó a los bañistas depositar la basura (plástico, latas, envases, etc) en tachos y no arrojarla al mar ni dejarla en la arena, ya que no es material biodegradable.