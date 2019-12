Cercado de Lima: chofer estrella su camioneta contra tres vehículos

Un choque múltiple, entre una camioneta, dos vehículos de la Policía Nacional y un auto particular, se registró esta madrugada en la cuadra 3 de la avenida Paseo Colón, en el Cercado de Lima.

Según testigos, las unidades de la Policía y el auto particular de color negro estaban estacionados frente a la sede de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP, cuando la camioneta impactó violentamente a los vehículos.

El chofer de la camioneta, quien aún no es identificado, negó haber estado en ebrio “Ha sido un accidente. No me había quedo dormido”, declaró el conductor responsable del accidente.