Rímac: falso policía que hacía supuesto reglaje cerca de banco llora tras ser capturado

Fue detenido un falso policía que realizaba un supuesto reglaje cerca de una agencia bancaria en el Rímac. El sujeto intervenido se puso a llorar negando las acusaciones en su contra cuando fue sorprendido ‘infraganti’.

Se trata de Junior Eduardo Vílchez Chero, quien fue intervenido cuando se hacía pasar por un oficial de la PNP. El sujeto se paraba en la puerta de un banco para registrar las claves de las tarjetas de los clientes.

El intervenido señaló negó en todo momento las acusaciones y aseguró que solo “he querido llamar la atención”. Sin embargo, en su poder se encontró audífonos, varias de tarjetas de débito y DNIS.

"Yo no he cometido ningún delito, eso yo sé lo afirmó. Nunca he cometido ningún delito”, aseguró a la prensa. Junior Vílchez Chero fue trasladado hasta la sede de la Fiscalía donde determinarán su destino.