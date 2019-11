Ate: estudiante atemorizado tras ser asaltado en la puerta de su casa

El estudiante que fuera asaltado en la puerta de su vivienda, ubicada en la avenida Los Virreyes, en el distrito de Ate-Vitarte, se encuentra atemorizado de salir a la calle y con heridas en la cabeza, tras ser golpeado por los hampones con el cacha de una pistola.

“Asustado definitivamente porque nunca me había pasado esto, sobre todo porque ni siquiera me defendí, ni siquiera me resistí al robo, no hice nada. Solo llegaron, empezaron a golpearme de la nada”, señaló el afectado.

Aunque la víctima perdió todas sus pertenencias, lo que más le indigna es que al poner la denuncia en la comisaría del sector, le manifestaron que solamente tenga más cuidado.

“Lo que más me fastidia es que las personas con las que hablo me dicen como que tengo que tener más cuidado o tengo que estar más atento, pero es una manera de encubrir a estos delincuentes, pues hablan como si uno tuviera la culpa, pero nadie tiene derecho a robarte tus cosas”, precisó.

Finalmente el estudiante agraviado espera que las autoridades logren dar con el paradero de estos malhechores, pues teme volverlos a encontrar.