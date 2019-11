Pico y placa: camiones no circulan por carril exclusivo en puente Atocongo

Desde hoy lunes 4 de noviembre, rige el plan pico y placa para camiones. La medida restringe el paso de vehículos pesados por vías locales de cuatro distritos de Lima, si superan las 18.5 toneladas.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta las inmediaciones del puente Atocongo, donde corroboró que algunos conductores no respetan la restricción y no circulan por el carril exclusivo de la vía.

Durante la transmisión en vivo nos percatamos que no había la presencia de personal de fiscalización en la zona. Asimismo, algunos vehículos particulares invadían el carril exclusivo para camiones.

Cabe resaltar, que los conductores infractores que no cumplan con esta disposición serán multados con S/336. La medida se aplica desde las 6:30 a.m. hasta las 10:00 a.m., de lunes a sábado.