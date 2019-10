Chorrillos seguirá firme en proceso de reordenamiento vehicular de mototaxis

Al menos tres personas resultaron heridas luego que mototaxistas informales se enfrentaran a serenos y fiscalizadores de la Municipalidad de Chorrillos, durante el reordenamiento vial ordenado en la avenida Tolomeo.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta esta zona donde fiscalizadores y serenos de Chorrillos, continúan firme en el proceso de reordenamiento vehicular de mototaxis informales en diversas zonas del distrito.

De acuerdo a un representante de la comuna, habrían alrededor de dos mil 17 mototaxistas formales. Sin embargo, un promedio de cinco mil se mantendrían en la informalidad y se rehusarían a trabajar debidamente.

Asimismo, la comuna indica que se ha ofrecido programas de trabajo como una alternativa para los mototaxistas que no quieren formalizarse; sin embargo, ellos no aceptan o no se presentan en las convocatorias laborales.