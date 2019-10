Comas: niño de dos años murió atragantado con pelota de jebe

Tenga cuidado con los niños pues los accidentes en casa pueden traer consecuencias fatales. Un menor de dos años murió al atragantarse con una pelota de jebe cuando jugaba en su casa ubicada en la avenida Micaela Bastidas, en Comas.

Los familiares del menor lo llevaron hasta el centro clínico San Nicolás; sin embargo, el niño no resistió y falleció. Ellos aseguraron que no actuaron en el momento oportuno ya que no intentaron reanimarlo.

Asimismo, indicaron que apenas ocurrió todo, la doctora de turno se retiró del centro de salud que pertenece a la red de EsSalud. La policía llegó hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Cabe resaltar, que EsSalud emitió un comunicado informando que el menor ingreso al centro de salud sin funciones vitales. También fue intervenida una trabajadora médica hasta la dependencia policial de la zona.