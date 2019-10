‘Monstruo de Carapongo’: sale a la luz nueva denuncia de secuestro

Sale a la luz otra víctima de Julio Emiliano Tito Quispe, de 51 años, apodado como el ‘monstruo de Carapongo’, quien permanece detenido por haber secuestrado y realizado tocamientos indebidos a una niña de seis años en La Victoria.

Una madre de familia denuncia que su hija también fue víctima de este sujeto, quien con el mismo modus operandi interceptó a la menor en las inmediaciones de su colegio. Este hecho ocurrió el 19 de junio de este año.

La mujer contó que su hija se dirigía a su centro de estudios junto a su hermano de 4 años cuando se encontraron con Tito Quispe, quien a bordo de un miniván roja ofreció llevarla a comer e incluso juguetes para que acepte su invitación.

"Mi hija entró en shock y subió al carro. Estuvieron deambulando por las calles buscando una tienda para comprar gaseosa, s ahí donde mi hija pudo ver las características de hombre y cómo estaba vestido", expresó.

Ante este hecho, la madre se acercó a la comisaría para hacer la denuncia respectiva; pero, hasta el momento, no fue notificada. "Yo iba a seguir el caso durante meses, pero me dijeron que este es un proceso largo y tenía que esperar", indicó.

De igual forma, contó que luego se enteró que su caso estuvo en la Fiscalía de Santa Anita e incluso había una citación para que la menor pase cámara Gesell; sin embargo, no se realizó la diligencia.

Cabe señalar que durante este tiempo, la fiscal Gisela Gutiérrez Gamboa no solicitó prisión preventiva para el ‘monstruo de Carapongo’. "No pasó nada, nunca me notificaron o llamaron para ayudarme con el caso", enfatizó.