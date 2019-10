Asociación de Motociclistas: Uso de cascos y chalecos con placa no acabará la delincuencia

¡Preste mucha atención! Los motociclistas estarán obligados a usar el casco y chaleco con la placa del vehículo. Mediante el decreto supremo 022-2019-IN se aprobó esta medida y quien no la cumpla será multado con 336 soles.

José Antonio Rossi Castro, secretario de la Asociación de Motociclistas del Perú, se mostró en contra de la medida pues considera que no controlará la delincuencia pues cree que los hampones usarán otros medios para delinquir.

“Es falso que ayude a controlar la delincuencia, no la va a controlar. Solo la va a desviar a que el delincuente use otros medios. Los ciudadanos honestos vamos a tener que usar implementos que no le corresponde”, dijo Rossi.

Asimismo, señaló que el 12% de los delitos se cometen en motocicletas frente a un 26% que se realizan en mototaxis y autos. Por ello, considera que la policía debería tomar acciones y no afectar a los motociclistas.