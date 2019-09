Madre denuncia que médicos dieron por muerto a su bebé por error

Laura Argomedo Menacho es la madre que perdió a su bebé recién nacido luego que este estuviera más de 10 horas al interior de un mortuorio en un hospital de Puente Piedra por error.

Ella había dado a luz al bebé prematuro en la posta Santa Rosa del asentamiento humano del mismo nombre, sin embargo fue trasladada al Hospital de Puente Piedra Carlos Lanfranco La Hoz, para que el bebé reciba atención especializada.

No obstante, la madre denuncia que fue la doctora Flor Núnez le dijo que los latidos de sus hijo eran tan bajos en cualquier momento fallecería, tras darlo por muerto, los médicos llevaron al mortuorio.

No fue hasta diez horas después que llegó una fiscal a comprobar el cuerpo que avisó que el bebé seguía con vida, pero esto no duró mucho, ya que, al no recibir la atención necesario igualmente falleció.

Médicos del Instituto Nacional del Niño de San Borja dijeron que la mayor razón por la que falleció fue porque se trataba de un bebé prematuro de tan solo 780 gramos de peso, sin embargo la familia continúa buscando explicaciones por parte del nosocomio de Puente Piedra.