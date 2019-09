Rodrigo Fernández: los municipios deberían tratar a sus vecinos como clientes

Si los vecinos cumplen con pagar sus impuestos, ¿por qué no ven este dinero reflejado en seguridad, iluminación, parques? Y de darse el caso, ¿a quiénes se acude para reclamar esta problemática?

Rodrigo Fernández, experto en el área de servicio al cliente, indicó que esta problemática se puede explicar mejor si se hace un paralelismo entre las gestiones de las municipalidades y las empresas.

En ese caso, los alcaldes de los distritos deberían ver al vecino como un cliente y tener una motivación de darle la mejor experiencia para que este se sienta orgulloso del lugar donde vive y quien lo representa.

El experto también detalló que el vecino no tiene a dónde ir, como en el caso de las empresas a quejarse, no hay libro de reclamaciones ni Indecopi, no obstante las autoridades sí tienen facultades para multar e hipotecar en caso los vecinos no cumplan con el pago de impuestos, etc.

Si el pensamiento de las autoridades cambiara y trabajaran en la experiencia del vecino la historia sería otra, ya que esto implicaría escuchar al vecino, tratar de ser empático, acortar las brechas de comunicaciones y más.