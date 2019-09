Esto opinan los peruanos sobre el adelanto de elecciones

Un equipo de Buenos Días Perú salió a las calles a consultarle a la población su percepción sobre el proyecto de adelanto de elecciones; como resultado, el 70% se manifestó a favor de este.

No obstante, para tener la opinión de expertos en la materia, también se consultó con Jorge Gonzales Izquierdo, economista, que aseguró que esta medida estaría “condenando al país a 10 o 12 meses de campañas, lo cual originará una inestabilidad muy grande”.

Una inestabilidad que nos recuerdan al 2000, tras la renuncia de Alberto Fujimori, en el 2006 con el segundo mandato de Alan García y en el 2011 cuando Ollanta Humala inició su gobierno.

Otros especialistas también estuvieron de acuerdo que este proyecto frenaría el crecimiento de la economía, generando pocos o ningún nuevos puestos de trabajo, lo que no nos permitirá alcanzar el 4% de crecimiento.

Además se perjudicaría la inversión, “si el país no respeta las reglas de juego, lo que va a ocurrir es que los inversionistas no van a venir al país, porque no somos confiables”, sostuvo Natale Amprimo, abogado constitucionalista.

Ya sea que el proyecto sea presentado por el presidente y aprobado por el Congreso, o que se realice un referéndum directo (que implica alrededor de 10 millones de firmas) aprobando el adelanto, según los especialistas esto no ayudaría, todo lo contrario haría más profunda la crisis política, económica y social.