Surquillo: camión de mudanzas se incendia por corto circuito

La cabina de un camión de mudanzas se incendió la madrugada de este miércoles en el cruce de las avenidas Angamos y Malachowski, en el distrito de Surquillo. El hecho se habría producido por un corto circuito.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta esta zona de Surquillo y corroboró que el camión quedó reducido a cenizas tras el incendio. Los miembros del cuerpo de bomberos acudieron hasta el lugar para extinguir las llamas.

Las tres personas que se encontraban al interior del camión lograron salir a tiempo pero no pudieron hacer uso del extintor para controlar las llamas. Cabe resaltar, que el vehículo no llevaba cargamento y las llamas no se expandieron gracias a los hombres de rojo.