Corredor Rojo: comienza cobro a pasajeros solo con tarjeta

Atención usuarios. Desde este lunes 12 de agosto solo se podrá utilizar el servicio del Corredor Rojo empleando la tarjeta Lima Pass o la tarjeta del Metropolitano. Trabajadores de la Municipalidad de Lima atienden desde tempranas horas a los pasajeros.

Aunque varios de ellos admitieron que no conocían de esta disposición, otros no presentaron problemas, pues ya contaban con la tarjeta del Metropolitano o del corredor con anticipación. El personal informó además que quienes no tienen la tarjeta pueden adquirirla hoy en los paraderos.

Las tarjetas pueden adquirirse por un valor de S/ 4.50 más el valor de la recarga. Cabe recordar que la tarifa del Corredor Rojo es diferente a la de los corredores Azul y Morado, con un valor de S/ 1.70. El medio pasaje tiene un valor de S/ 0.70.