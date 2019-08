Yafe Díaz: cadete PNP que saludó a su madre en desfile patrio narra lo que vivió

Yafe Díaz, el joven cadete PNP que se robó el corazón del público en el desfile patrio del 29 de julio, rompiendo filas para dedicar un gesto a su madre, en las tribunas, se convirtió en héroe para muchos. Este viernes 2 de agosto estuvo en los estudios de Buenos Días Perú para contar su experiencia.

“Lo que me motivó fue una forma de agradecimiento, por toda la educación que he recibido de parte de ella”, señaló Díaz, de 21 años, próximo a concluir sus estudios en la escuela de la Policía, indicó que, pese a las adversidades, con el apoyo de una madre no hay obstáculo infranqueable.

Aseguró que su familia se ha convertido en su fuente de inspiración y en su motivación para seguir adelante en la meta de su vida, que fue ingresar a la institución. Contó además que había sido autorizado para realizar este pequeño homenaje a Doña Olga, su madre.

El capitán Carlos Velásquez, indicó que el comando policial autoriza que se desarrollen evoluciones por parte de las compañías en este tipo de eventos. Además, consideró que estos gestos “son hechos de sensibilización y acercamiento a la comunidad, que la escuela quiere desarrollar en los cadetes”.