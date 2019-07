‘Pico y Placa’: así marcha el segundo día del plan piloto en av. Javier Prado

El plan piloto del sistema ‘Pico y placa’ implementado por la Municipalidad de Lima se lleva a cabo por segundo día en Lima. Los vehículos solo podrán circular de acuerdo al número de matrículas durante las horas punta.

Tome sus precauciones ya que la norma establece que hoy martes no pueden circular vehículos con placas impares desde las 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y el segundo horario va desde las 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la avenida Javier Prado donde la policía viene realizando operativos para verificar que los conductores cumplan con la ordenanza que se encuentra en periodo de prueba.

El jefe de la División de Tránsito PNP, coronel Llerena, señaló que son 37 puntos de control a lo largo de 3 ejes para el control y desde la aplicación de la medida se aprecia mayor fluidez en las vías.

Cabe resaltar, que en total serán 250 agentes policiales desplegados en los ejes viales para fiscalizar el cumplimiento de la norma. Por el momento, se entregarán papeletas educativas y desde el 5 de agosto se aplicarán las multas.