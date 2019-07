'Pico y placa': conductor se da a la fuga en pleno operativo en av. Arequipa

El plan piloto ‘Pico y Placa’ dio inició hoy en medio de controversia. Esta medida restringe la circulación de vehículos en vías congestionadas de acuerdo al último número de la placa en días y horarios establecidos.

Los fiscalizadores de la Municipalidad de Lima en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP), realizan el operativo para restringir el paso de los vehículos en diversos puntos de la capital entre ellos la avenida Arequipa.

Un equipo de Buenos Días Perú precisamente captó el preciso instante en que un conductor se dio a la fuga y casi atropella a dos policías de tránsito. El conductor de un vehículo deportivo color azul hizo caso omiso a la orden de los agentes.

Sin embargo, los agentes de tránsito motorizados persiguieron al sujeto para lograr su detención. Este operativo se realiza como plan piloto durante los Juegos Panamericanos Lima 2019 y se ampliaría definitivamente de tener éxito.

Cabe resaltar, que los vehículos que terminen sus placas en número par no podrán circular los lunes y miércoles. Mientras los que tengan número impar tendrán esta restricción los martes y jueves de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m.