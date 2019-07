MML y Unicef se unen en campaña contra la violencia hacia menores

Como parte de una campaña de valores que tiene de contexto a los Juegos Panamericanos Lima 2019, la Municipalidad de Lima y Unicef se unieron para promover la no violencia en la niñez y la adolescencia.

“Correr por pasión y no por temor”, “Patear para golear y no para golpear”, “Gritar para alentar y no para humillar” son los lemas que componen esta campaña que pretende frenar un mal sutil, pero igualmente urgente, que envuelve la ciudad.

Olga Isaza, representante adjunta de Unicef aseguró que es la violencia contra los niños, niñas y adolescentes es una “problemática aguda” por lo que manifestó su alegría de poder unirse a Lima por dicha causa.

Las estadísticas indican que ocho de cada diez niños afirman ser víctima de violencia en su casa, escuela o calle, en ese sentido, el alcalde Jorge Muñoz los denominó como “población vulnerable”, y enfatizó que es motivo para comprometerse.

“Debemos comprometernos a hacer cosas, no solo de manifestación de voluntad, sino concretas. Un trabajo sostenido en el tiempo”, indicó. “Tendremos mejores ciudadanos hacia el futuro si los atendemos bien”.