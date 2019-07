Tony Rosado responde tras ser acusado de incitar violencia contra mujeres

Tony Rosado se pronunció a través de sus redes luego de que la Fiscalía dispuso abrir una investigación preliminar en su contra por ser presunto autor del delito de agresiones en contra de las mujeres.

El cantante de cumbia respondió a través de un video y aseguró que están tergiversando sus declaraciones. “Yo no estoy de acuerdo con eso que están diciendo de que maten a las mujeres porque mis canciones no dicen si él no te quiere mátala”, dijo.

Asimismo, el también conocido como ‘Ruiseñor de la cumbia’ dijo que las letras de sus canciones no violentan a las mujeres y solo hablan de la infidelidad de parte de ambos géneros. Además, espera que las investigaciones esclarezcan las acusaciones en su contra.

El cumbiambero añadió que ya no insultará a las mujeres ni dirá solo y solo presentará sus canciones en sus conciertos. Cabe resaltar, que la Fiscalía dispuso abrir investigación preliminar de 60 días.