Surco: inquilino debe 20 mil soles de renta a anciana enferma de cáncer

Rolly Cadillo Parodi, ingeniero de profesión, admite deber alrededor de 20 mil soles, cifra que se ha acumulado tras ocho meses de renta sin pagar, debido, según informa por “problemas en el negocio”. Este sujeto califica su acto como algo normal. “Yo no soy un estafador, yo soy un moroso, como todos.”, declara Rolly.

La dueña es una anciana de 87 años quien, además, padece de un terrible cáncer de mama; ella usaba el dinero de la renta para pagar su propio departamento así como sus gastos médicos. Ella ha declarado no querer el dinero, pues se ha cansado de esperar, solo suplica a deudor que devuelva la propiedad.

Este hombre no quiere siquiera hacer eso, se niega a devolver el departamento valorizado en 170 mil dólares y cuyo contrato se venció hace casi año y medio. Hace unos días este mismo sujeto se comprometió a retirarse pero aún no lo ha hecho. Anteriormente el hijo de la víctima ya ha acudido a procesos judiciales para que desalojen al moroso pero este no lo ha hecho y continúa con su deuda.

En relación a este tema, Carlos Chueco, especialista en inquilinos morosos, indica que “es usual en el sentido que muchas veces las personas no evalúan correctamente al potencial inquilino, solo se dedican a la central de riesgo y no van mas allá de la investigación”, por ello enfatiza en ser minuciosos en la elección de a quienes dejamos vivir en nuestras propiedades.