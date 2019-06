Jedidiah Thurner, de ‘Un Solo Perú’, pide a peruanos unirse a puertas del Bicentenario

Cerca de 3 mil voluntarios de 43 países del mundo llegaron al Perú esta semana para participar de la campaña humanitaria ‘Un solo Perú’. El representante de la iniciativa, Jedidiah Thurner, mostró su entusiasmo por la participación de los peruanos.

“No son solo las 43 naciones que han llegado (…) las personas que han llegado no son la esperanza del Perú. La esperanza del Perú no es una organización extranjera, no es una campaña de ayuda social. La esperanza del Perú ha sido siempre y seguirá siendo la gente del Perú”, indicó.

Más de 14 ferias médicas toman parte en diferentes lugares del país y tres botes con 400 voluntarios han arribado por los ríos de la selva, equipo que construyó 40 pozos durante la semana. También se ha distribuido 250 mil raciones de comida.

Además se ha repartido 2.000 sillas de ruedas a personas con discapacidad. Bomberos peruanos han recibido entrenamiento de sus pares del extranjero, además de equipos. Este sábado 29 está previsto un gran festival para cerrar esta semana de trabajo.

“No podría imaginarme un momento más estratégico para algo como esto dentro de la nación (…) los peruanos están a dos años de celebrar 200 años de libertad. No vayamos a desperdiciar ese momento”, indicó.